Kahramankazan Belediyesi'nden Sosyal Denge Sözleşmesi İmzası

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası ile "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzaladı.

Kahramankazan Belediyesi, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM-YEREL-SEN) ile "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzaladı. Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, TÜM-YEREL-SEN Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Babacan, sendika yetkilileri ile belediyede görev yapan memurlar katıldı.

Başkan Çırpanoğlu törende yaptığı konuşmada, "Belediyemiz olanakları çerçevesinde çalışanlarımızın maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmaktayız. Bunun son örneği olarak memurlarımızın sosyal denge tazminatlarında artış yapıldı. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sözleşmemizin personellerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.