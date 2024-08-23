Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düzenli ve Güvenli Bir Ortam İçin Yoğun Mesai Harcıyor

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede daha düzenli ve güvenli bir ortamın sağlanması için yoğun mesai harcıyor.

Kahramankazan'da Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şikayetler doğrultusunda gerekli ziyaretler gerçekleştirilerek ilgili işletmelere uyarılarda bulunuluyor. Vatandaşların sağlığını tehdit eden ve yasalara uymayan durumlarda cezai yaptırım uygulayan ekipler hem kamuoyunun şikayetlerini ele almak hem de genel düzeni korumak adına düzenli aralıklarla denetimlerini sürdürüyor.