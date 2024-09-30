Kahramankazan Belediyespor Güreş Takımı Zonguldak\'ta Madalya Kazandı

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, dün katıldıkları Zonguldak Alaplı Alioğlu Köyü Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde farklı kategorilerde 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Zonguldak Alaplı Alioğlu Köyü Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılan Kahramankazan Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, yeni bir başarıya daha imza attı. Farklı kategorilerde rakipleri ile mücadelele eden Kahramankazan Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcularından Buğrahan Topçu, Deste Boyu kategorisinde gümüş madalya, Hayrettin Göven, Teşvik Boyu kategorisinde gümüş madalya, Ümit Nusret Terzi ise Teşvik Boyu kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Emeklerinin karşılıklarını madalyalar ile taçlandırmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Güreş Antrenörü Mustafa Albayrak ve Yardımcı Antrenör Ali Kiraz, ilerleyen süreçte Kahramankazan Belediyespor Kulübü olarak güreş dalında sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kulüp Başkanı Selim Çırpanoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Güreş Antrenörü Mustafa Albayrak, başarıyı tüm Kahramankazanlı vatandaşlara armağan ettiklerini ifade etti.