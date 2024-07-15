Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı, Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde etti. Takımın sporcuları bireysel mücadelelerde de önemli başarılar elde etti.

15.07.2024 16:15
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı, Isparta'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Belediyespor'un sporcuları, bireysel mücadelelerde de önemli başarılar elde etti. Kulüp sporcusu Cihan Yılmaz, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Onur Özkan Akkuş ise üçüncülük elde ederek bronz madalyayı takımına kazandırdı.

Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Selim Çırpanoğlu, sporcuları şampiyonanın ardından tebrik etti. Başkan Çırpanoğlu, "Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı'nın bu önemli başarısından dolayı gurur duyuyorum. Sporcularımız emekleri ve yetenekleriyle elde ettikleri bu başarıyla Kahramankazan'ı sporda en iyi şekilde temsil ettiler. Gelecek turnuvalarda da daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Takım olarak başarılarının devamını diliyor, emek veren herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Belediyespor Kulübü olarak sadece Halter dalında değil futbol, voleybol, güreş ve bocce gibi kulübün faaliyet gösterdiği dallarda da başarı elde edeceklerini belirten Çırpanoğlu, ilçenin isminin 'Sporun Kalbi' olarak hatırlanmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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