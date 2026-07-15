Kahramankazan'da 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı

Kahramankazan\'da 15 Temmuz\'un 10. yılı coşkuyla anıldı
15.07.2026 11:08
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi.

Millet Bahçesi'ndeki programa, Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Şeyda Ünal, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramankazan Belediyesinin organize ettiği etkinlik, akşam namazı sonrası mehter takımı eşliğinde belediye binası önünden Millet Bahçesi'ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Millet Bahçesi'ndeki anma programı mehter takımının konseriyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Program kapsamında ilahiler ve kahramanlık türküleri seslendirilirken, gerçekleştirilen sema gösterisi de katılımcılardan ilgi gördü.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, programda yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Kahramankazan halkının Akıncı Üssü önünde sergilediği destansı direnişi anlattı.

Akın, 15 Temmuz'un yalnızca tarih kitaplarında yer alan bir olay olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Buradan özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. 15 Temmuz'u sadece tarih kitaplarında okuyacağınız bir olay sanmayın. Bu toprakların nasıl korunduğunu öğrenin. Özgürlüğün bedelini bilin. Bayrağın neden kutsal olduğunu anlayın çünkü bu vatan bize miras değil, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 15 Temmuz'un 10. yılı coşkuyla anıldı - Son Dakika

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