Kahramankazan Belediyesi Kreşinde Erken 23 Nisan Kutlaması

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Minik Zeynep Gül Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı renkli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan'ın anlam ve önemine uygun olarak kırmızı-beyaz kıyafetler giyen Kahramankazan Belediyesi Minik Zeynep Gül Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, gün boyunca düzenlenen etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. Neşeli müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, maskotlarla oyunlar oynayarak bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Etkinlik kapsamında çocuklara pamuk şeker, Osmanlı macunu ve mısır ikram edildi.