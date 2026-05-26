Kahramankazan'da Bayram Kavurması Hazırlıkları

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 1956'dan bu yana aynı bakır tencerede ve meşe odunlu özel sobada pişirilen meşhur kavurma için Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Usta Ali Özarslan, dananın kol eti, ince doğrama ve kısık ateşte uzun süre pişirme gibi püf noktalarını anlattı. Kavurmanın yaprak halinde doğrandığını ve tuzun en son atılması gerektiğini belirtti. Müşteri İsa Ekmen ise lezzetini övdü.