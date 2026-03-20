Kahramankazan\'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan bayramlaşma töreninde İlçe Müftüsü Abdullah Yalman dua etti.

Yılmaz ve Çırpanoğlu'nun konuşma yaptığı program, bayramlaşmanın ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret eden protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilere de evlerinde ziyaret gerçekleştirdi.