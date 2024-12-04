Kahramankazan'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Program - Son Dakika
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Kahramankazan'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Program

Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir program düzenledi.

04.12.2024 10:52  Güncelleme: 11:23
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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir program düzenledi.

Kahramankazan Kaymakamlığı ev sahipliğinde Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinlik; Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve birçok protokol üyesinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğretmenlerin oratoryo gösterisi, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte sahnelediği "Gökyüzü Kimin" ront gösterisi, öğrencilerin "Ateş Böceği" dans performansı ve koro gösterisi beğeni topladı. Programın sonunda, öğrenciler taşıdıkları "Yaşamaya Engel Yok", "Asıl Engel Cehalettir", "Engellilik Tercih Değildir", "Destek Olun Engel Değil", "Sevgi Her Engeli Aşar" yazılı pankartlarla protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Çırpanoğlu, "Engelli bireylerimizin toplumsal hayatta daha aktif ve eşit bir şekilde yer alması hepimizin ortak sorumluluğudur. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve destek olmak için her zaman yanlarındayız. Sevgi ve dayanışma ile tüm engelleri aşabileceğimize inanıyorum. Bu özel gün vesilesiyle emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Engelsiz Kafe'ye ziyaret

Dünya Engelliler Günü'nde Alparslan Türkeş Kültür Evi öğretmenleri ve öğrencileri de Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti. Öğrenciler, el emeğiyle yaptıkları çiçekleri çalışanlara hediye etti. Engelsiz Kafe çalışanları da misafirlere ikramda bulundu. Kültür Evi gitar öğretmeni Sedat Ürken çalışanlar için gitar çalarken; çocuklar ise müzik eşliğinde dans etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Program - Son Dakika

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