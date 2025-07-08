Kahramankazan\'da Eski Çöp Sahasında Yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki eski çöp dökme sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki sahada akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, Kahramankazan Belediyesi personeli de iş makinesi ve su tankerleriyle destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu eski çöp dökme sahasındaki alevler söndürüldü.

Olay yerine giden Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ekiplerden bilgi aldı.