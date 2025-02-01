Kahramankazan'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramankazan'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramankazan\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin ambulans ve TIR ile çarpışması sonucu 36 yaşındaki Kazım Yılmaz hayatını kaybetti, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.02.2025 16:49  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde karşı yöne geçen otomobilin ambulans ve TIR ile çarpıştığı kazada Kazım Yılmaz (36) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara- Bolu kara yolu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. yerleşkesi yakınında meydana geldi. M.Y. adlı kadının kontrolünü yitirdiği 06 DNG 892 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip ambulans ve TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y., eşi Kazım Yılmaz (36) ile ambulanstaki sağlık görevlileri G.Y., M.Ş. ve T.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazım Yılmaz hayatını kaybetti, eşi M.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Sağlık görevlilerinse durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi, yarın Kahramankazan ilçesi Yassıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Aybala MELEK- Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kahramankazan, Kazım Yılmaz, Otomobil, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Ege Denizi’nde peş peşe 7. deprem Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
16:19 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki
16:05 Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
00:16 Kahire’de Gazze için acil toplantı Kahire'de Gazze için acil toplantı
23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
23:06 Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan’daki laboratuvarlardan sızdı Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
22:47 Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi
22:47 Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
22:34 Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 19:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.