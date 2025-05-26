Kahramankazan'da Fenerbahçe Basketbol Şampiyonluğu Kutlandı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, THY EuroLeague Final Four final maçı için Millet Bahçesi'nde dev ekran kurdu. Fenerbahçe Beko'nun zafere ulaşması, ilçedeki taraftarları büyük bir mutluluğa boğdu.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fenerbahçe Beko'nun Monaco'yu mağlup ederek kazandığı şampiyonluğu kutlamak için vatandaşlarla bir araya geldi. Yağışlı hava şartlarına rağmen belediye tarafından dağıtılan yağmurluklarla kutlamalara ara verilmeden devam edildi.

Çırpanoğlu, Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak, "Ülkemize yaşattığı bu büyük gurur için teşekkür ediyorum. Sporcularımızı, teknik ekibi ve en büyük destekçimiz taraftarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.