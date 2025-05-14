Kahramankazan'da gazi ve şehit aileleri derneğinden PKK'nın kararına ilişkin açıklama

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tüm adımları güçlü şekilde desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." dedi.

Akın, dernekte yaptığı basın açıklamasında ülkenin huzuruna, birliğine ve istikrarına kasteden her türlü terör örgütünü ve eylemini şiddetle lanetlediklerini belirtti.

Şehitlerin aziz hatırasına olan borcu, birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa ederek ödeyeceklerini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tüm adımları güçlü şekilde desteklediğimiz kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Milletimizin bağımsızlık ve huzur mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Teröre karşı yürütülen mücadelede devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bu mücadele, sadece bir güvenlik meselesi değil aynı zamanda milletimizin geleceğine sahip çıkma meselesidir."