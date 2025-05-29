Kahramankazan'da Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri - Son Dakika
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Kahramankazan'da Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri

Kahramankazan\'da Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri
29.05.2025 12:06
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Kahramankazan'da düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin el sanatları sergisi büyük ilgi gördü.

Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde hayat boyu öğrenme şenlikleri yapıldı.

Halk eğitim merkezi müdürlüğünce, hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında merkez binasında organize edilen etkinlikte yıl sonu el sanatları sergisi düzenledi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilçede açılan meslek kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlerin el emeği, göz nuru el işleri, takı tasarım, Maraş işi şiş dantel, el nakışı, ahşap boyama, mefruşat, seramik sanatı gibi ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Yılmaz, farklı yaş ve sosyal statüden bireyin eğitim almak için halk eğitim kurslarına katıldığını belirterek, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 130 kurs açarak 2 bin 800 kursiyere ulaştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri - Son Dakika

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