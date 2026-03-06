Kahramankazan'da Kadınlara "Psikolojik Dayanıklılık" Semineri - Son Dakika
Kahramankazan'da Kadınlara "Psikolojik Dayanıklılık" Semineri

06.03.2026 10:49  Güncelleme: 12:03
Kahramankazan Belediyesi, kadınların toplumsal yaşamdaki gücünü desteklemek ve farkındalık yaratmak amacıyla "Kadının Gücü" başlıklı bir seminer düzenledi. Uzman Klinik Psikolog Ezgi Yılmaz tarafından verilen eğitimde, kadınlara tükenmişlik döngüsünü kırmanın yolları ve stresle başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

Kahramankazan Belediyesi, kadınların ruh sağlığını korumak ve günlük yaşamdaki psikolojik dengelerini güçlendirmek hedefiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kahramankazan Kadınlar Lokali'nde gerçekleştirilen programa; Belediye Meclis Üyesi Süheyla Özcü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Semine Ersoy Baykuş ile çok sayıda ilçe sakini kadın katılım sağladı.

Tükenmişlik döngüsü ve stres yönetimi ele alındı

Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Ezgi Yılmaz'ın sunumuyla gerçekleştirilen seminerde, "Tükenmişlik Döngüsünü Kırmak ve Psikolojik Dayanıklılığı Artırmak" konusu kapsamlı bir şekilde işlendi. Katılımcılara; duygusal dayanıklılığı artırma, stres faktörleriyle profesyonelce baş etme ve modern yaşamın getirdiği yoğun tempoda psikolojik dengeyi muhafaza etme stratejileri aktarıldı.

Deneyim paylaşımı ve farkındalık

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar sadece teorik bilgi almakla kalmayıp kendi yaşam deneyimlerini de paylaşma imkanı buldu. İnteraktif bir ortamda süren seminer, kadınların hem bireysel hem de toplumsal alanda daha güçlü adımlar atabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Kahramankazan'da Kadınlara "Psikolojik Dayanıklılık" Semineri - Son Dakika
