Kahramankazan'da Metin Atlı Merkez Yeni Cami İbadete Açıldı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan Müftülüğü iş birliğiyle yapımı tamamlanan Metin Atlı Merkez Yeni Cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Metin Atlı Merkez Yeni Cami'nin açılış programına, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, merhum iş insanı Metin Atlı'nın oğulları Harun Atlı, Ferhat Atlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazı sonrasında duaların ardından cami ibadete açıldı. Açılış sonrasında belediye tarafından vatandaşlara lokma ikram edildi. Açılışta konuşan Başkan Çırpanoğlu, "Bugün hemşehrilerimizle birlikte camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah cami cemaatimiz bol olur, yapılan ibadetler dualar kabul olur. Merhum Metin Atlı'nın adını yaşatan bu camimiz Kahramankazan'ımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Açılışın ardından Çırpanoğlu, Harun Atlı ve Ferhat Atlı'yı makamında ağırlayarak, günün anısına kendilerine plaket takdim etti.

Kent meydanında erkekler ve kadınlar bölümüyle hizmet vermeye başlayan camide; çocuk bakım odası, emzirme odası, modern abdesthaneler ve otopark gibi bölümler de bulunuyor.