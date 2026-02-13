Kahramankazan'da Öğrencilere Siber Dolandırıcılık Semineri - Son Dakika
Kahramankazan'da Öğrencilere Siber Dolandırıcılık Semineri

Kahramankazan\'da Öğrencilere Siber Dolandırıcılık Semineri
13.02.2026 17:21
Kahramankazan'da düzenlenen seminerde öğrencilere siber dolandırıcılık ve IBAN paylaşımının riskleri anlatıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencilere yönelik siber dolandırıcılık konusunda seminer gerçekleştirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerin açılışında konuşan Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, teknolojik gelişmelerin yeni suç türlerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Her suçun kendi mağdurunu da kolayca oluşturduğuna dikkat çeken Gülderen, bilişim temeli dolandırıcılık suçları kapsamında banka hesaplarının ve IBAN numaralarının kullandırılmasının doğurduğu hukuki sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak için bilgilendirme toplantısını düzenlediklerini belirtti.

Kahramankazan Cumhuriyet Savcısı Meryem Çeçen Lale ise IBAN bilgisinin paylaşılması, GSM hatları ve banka kartı veya mobil bankacılık bilgilerinin kullandırılması ile ortaya çıkacak suçlar ve cezai işlemler hakkında bilgi verdi.

IBAN bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerinin kişisel bilgiler olduğunu vurgulayan Lale, şunları kaydetti:

"Bunları başkasıyla paylaşırsanız dolandırıcılık suçunun bir parçası olursunuz. 'Öğrenciydim, gençtim, bir kere oldu, sadece IBAN verdim, ben dolandırmadım, başkası yaptı' gibi savunmalar ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 'Benim haberim yoktu, bilgin dışında kullanılmış' demek sizi sorumluluktan kurtaramaz. 'Sadece IBAN'nı ver, bir şey olmaz, sana komisyon vereceğiz, benim hesabım blokeli, senin hesabını kullanacağız, sadece bir kere, acil, sana hiçbir sorumluluk çıkmaz, hat açman lazım, aylık ücretini öderiz, kripto hesabı aç, sadece doğrulama yapacağız, parası sen ATM'den çek, ben gelip alacağım." Gibi gerekçelerle sizleri ikna edebilirler."

Lale, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Hazırlanan bilgilendirici broşürlerle ise internet dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, kara para aklama ve sosyal medya dolandırıcılığı gibi suçlarda kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığına dair bilgi yer aldı.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener, katılımcılara plaket verdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Kahramankazan, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

