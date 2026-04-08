Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ve 100. Yıl İstiklal İlkokulu çevresindeki asfalt çalışmalarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerin ve bölge sakinlerinin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Çırpanoğlu, sahadaki personelle bir araya gelerek, kolaylıklar diledi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Başkan Çırpanoğlu, "Okulların çevresinde yürüttüğümüz bu çalışmalar hem öğrencilerimizin güvenliği hem de vatandaşlarımızın yaşam konforu açısından büyük önem taşıyor. Kahramankazan'ımızın her noktasında daha modern ve daha güvenli yollar oluşturmak için ekiplerimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz" dedi.