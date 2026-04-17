Kahramankazan'da Renkli Otizm Farkındalık Etkinliği

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, Otizm Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kumpınar Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde etkinlik düzenlendi. Programda, halk oyunları ve palyaço gösterilerinin yanı sıra yüz boyama ve el baskısı gibi aktiviteler yapıldı. Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener, Halk Eğitim Müdürü Muzaffer Yılmaz, şube müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Katılımcılar, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımının önemine dikkat çekerek, farkındalık, dayanışma ve birlik mesajları verdi.

Programda öğrencilerin hazırladığı "Uçurtma" gösterisi ilgiyle izlenirken, etkinlik sonunda çocuklar farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.