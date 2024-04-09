Kahramankazan'da ilçe protokolü ve vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliğe ziyarette bulundu.
Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler, Kahramankazan Asri Mezarlığı'nı ziyaret etti.
İlçe Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, tekbirler getirilip dualar edildi.
Daha sonra Kaymakam Parlar ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.
Program öncesi Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit aileleri Derneği üyeleri şehit mezarlarını gülsuyu ile yıkadı.
Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, daha sonra da mezarlara çiçek dikip bakımını yaptı.
Şehitlikteki programın ardından Belediye Başkanı Çırpanoğlu ve Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit aileleri Dernek Başkanı Cafer Akın, şehit ailelerini ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyareti - Son Dakika
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