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Kahramankazan'da "sabah namazı buluşması" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da "sabah namazı buluşması" etkinliği yapıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Osmaniye Camisi'nde "sabah namazı buluşması" etkinliği yapıldı.

Kahramankazan\'da "sabah namazı buluşması" etkinliği yapıldı
24.12.2023 - 11:02,
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Osmaniye Camisi'nde "sabah namazı buluşması" etkinliği yapıldı.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçikler ile Filistinliler için dualar edildi.

Kılınan namazın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay, sabah namazının önemini vurguladı.

Cemaatten camileri doldurmalarını isteyen Mahmut Ay, " Bilinçsiz şuursuz milletlerin olduğu yerde birlik beraberlik olmaz. Bizi bir yapan, beraber yapan cemaattir, cami şuurudur. Biz bunu kaybedersek Allah muhafaza çok tehlikeli. Onun için camileri boş bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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