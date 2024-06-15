Kahramankazan'da Şehitlik ziyaret edildi

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Kahramankazan ilçesinde Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Şehitlik ziyaret edildi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler, Asri Mezarlıkta bulunan Şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, tekbirler getirildi, dualar edildi.

Daha sonra Kaymakam Parlar ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı.

Mezarlıklara gelen vatandaşlar da yakınlarının kabirlerini ziyaret etti, Kuran okudu, dua etti.