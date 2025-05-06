Kahramankazan'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahramankazan'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ahi Mahallesi'nde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çırpanoğlu, altyapı eksikliklerini gidermeye devam edeceklerini belirtti.

06.05.2025 15:03
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ahi Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Kentin altyapı konusundaki eksikliklerini gidermeye devam edeceklerini belirten Çırpanoğlu, "Önce asfalt, önce altyapı mottosuyla başlamış olduğumuz sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ortaklığında yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Kahramankazan'ın ihtiyaçları doğrultusunda kırsal mahalleler başta olmak üzere başlatılan asfalt seferberliğine Ahi Mahallesi de eklendi. Yapılan çalışmaları Ahi Mahallesi muhtarı ve köy derneği başkanı ile beraber inceleyen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ekiplere kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Çırpanoğlu, "Önce asfalt, önce altyapı mottosuyla başlamış olduğumuz sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ahi Mahallesi Muhtarımız ve dernek başkanımız ile birlikte çalışmaları yerinde inceliyoruz. Ahi Mahallemize asfaltı hayırlı uğurlu olsun" dedi. Asfalt çalışmalarının yıl boyu süreceğini söyleyen Çırpanoğlu, kentin altyapı konusundaki eksikliklerini gidermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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