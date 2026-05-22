Kahramankazan\'da Silah Operasyonu

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 228 adet tabanca ve 767 adet şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin tespitine ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 228 adet silah ve 767 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.