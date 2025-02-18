Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde S.G. ve kardeşi S.G. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen Z.A. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönen olayda Z.A. silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Z.A. hastaneye kaldırıldı, şüpheli iki kardeş gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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