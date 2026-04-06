Kahramankazan'da Kurulan Soğucak Termal Serası'nda Üretim Başladı - Son Dakika
Kahramankazan'da Kurulan Soğucak Termal Serası'nda Üretim Başladı

06.04.2026 09:39  Güncelleme: 11:02
Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurulan Soğucak Termal Serası, ilk çilek fidelerinin ekilmesiyle tarımsal üretime başladı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, projenin ilçenin tarımsal gücüne katkı sağlayacağını belirtti.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iş birliğinde kurulan Soğucak Termal Serası, ilk çilek fidelerinin toprakla buluşmasıyla üretime başladı. Tesiste inceleme yapan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "İnşallah bu seramız, üreticimize destek olacak, ekonomimize katkı sağlayacak ve Kahramankazan'ımızın tarımsal gücünü daha da ileriye taşıyacaktır" dedi.

Başkan Çırpanoğlu, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün ve ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal'ın katılımıyla Soğucak Termal Serası'nda incelemelerde bulundu.

Modern tarım uygulamalarının hayata geçirildiği serada yetkililerden bilgi alan heyet, proje kapsamında yürütülen çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi. Termal su kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasıyla yılın dört mevsimi üretim yapılması hedeflenen serada, bereketli üretim süreci başlamış oldu.

Çırpanoğlu, projenin ilçe tarımı açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Soğucak Termal Seramız, ilçemiz için önemli bir üretim merkezi olacak. İlk fidelerimizi toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu seramız, üreticimize destek olacak, ekonomimize katkı sağlayacak ve Kahramankazan'ımızın tarımsal gücünü daha da ileriye taşıyacaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Selim Çırpanoğlu, Yerel Haberler, Kahramankazan, Ekonomi, Termal, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Kurulan Soğucak Termal Serası'nda Üretim Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kahramankazan'da Kurulan Soğucak Termal Serası'nda Üretim Başladı - Son Dakika
Advertisement
