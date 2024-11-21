Kahramankazan\'da Tasarruf Eğitimi

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Kahramankazan Belediyesi personeline yönelik tasarruf tedbirleri eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mahalli İdareler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, strateji ve bilişim uzmanı Seyfullah Ekşi kamu kurumlarında tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve takibi konuları hakkında bilgi verdi.

Belediye çok amaçlı salonundaki eğitimde, taşınmaz edinimi ve kullanımı, resmi taşıtların yönetimi, haberleşme giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil ve ağırlama giderleri gibi konular da ele alındı.

Enerji ve su tüketimi ile personel servis hizmetleri gibi alanlarda tasarruf yöntemlerinin aktarıldığı eğitimde, personelin soruları yanıtlandı.

Tasarruf tedbirlerinin sürdürülebilirliği için bu tür eğitimlerin devam edeceği bildirildi.