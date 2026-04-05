Kahramankazan'da Trafik Kazası: Otobüs Sahibi Tutuklandı

05.04.2026 19:36
Ankara'da meydana gelen kazada 5 ölü, 14 yaralı var. Otobüs sahibi yeterlilik belgesi sunmadığı için tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan özel halk otobüsünün sahibi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İ.Ç'nin, şoförlerin işe başlamadan önce alması gereken yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesine sunmadığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

