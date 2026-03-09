Kahramankazan'da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Atilla A'nın kullandığı 06 CIB 317 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında Kahramankazan'dan Ankara yönünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin altındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, orta refüjdeki demir bariyere çarparak durabildi.
Kazada aracın 2 lastiği jantlarından ayrılarak yola savrulduğu görüldü.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?