Kahramankazan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

09.03.2026 15:39
Kahramankazan'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı ama durumu iyi.

Kahramankazan'da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Atilla A'nın kullandığı 06 CIB 317 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında Kahramankazan'dan Ankara yönünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin altındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, orta refüjdeki demir bariyere çarparak durabildi.

Kazada aracın 2 lastiği jantlarından ayrılarak yola savrulduğu görüldü.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
