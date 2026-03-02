Kahramankazan\'da Yeşilay Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş Kaymakamlık bahçesinden başladı. 300 öğrencinin katıldığı yürüyüşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener de eşlik etti.

Ellerinde Türk bayrakları ve bağımlılıkla mücadele mesajları içeren dövizler taşıyan öğrenciler, okullarına kadar yürüyerek madde ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturdu.

Okul bahçesinde sona eren yürüyüş sonrası öğrencilere hitabeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener gençleri Yeşilay'ın resmi internet sitesini takip etmeye ve okul bünyesindeki Yeşilay Kulübü'ne üye olmaya davet etti. Yener, öğrencilerin madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadelede aktif rol almalarının önemine vurgu yaptı.

Müdür Vekili Elif Yıldız Güvenç de Yeşilay Haftası boyunca her gün farklı bir etkinlik planladıklarını ve buna yürüyüşle başladıklarını ifade ederek, etkinliklere münazara, seminer, şehitlikte fidan dikme etkinliği ve tiyatro gösterisi ile devam edeceklerini söyledi.