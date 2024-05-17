Kahramankazan Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Defile Düzenledi

Kahramankazan Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yılsonu etkinlikleri kapsamında defile düzenledi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen defile öncesi öğrenciler, kendi tasarladıkları yöresel kıyafetlerle halkoyunları gösterisi yaptı.
El sanatları ve resim sergisinin gezilmesinin ardından yapılan defilede, çocuk gelişimi, güzellik ve saç bakım hizmetleri ile moda tasarım alanındaki öğrenciler ve öğretmenlerin atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetler sergilendi.
Defilenin sonunda beyaz gelinlik giyen, kırmızı ay yıldızlı gelin tacı takan öğrenci, katılımcıları selamladıktan sonra Türk bayrağı açtı. Defile, katılımcıların beğenisini topladı.
Okul Müdürü Esra Turan Yaşar, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin öğrencilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.
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