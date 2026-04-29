Kahramankazan'ın Coğrafi İşaretli Kavunu Yeniden Toprakla Buluşuyor - Son Dakika
Kahramankazan'ın Coğrafi İşaretli Kavunu Yeniden Toprakla Buluşuyor

29.04.2026 14:12  Güncelleme: 15:28
Kahramankazan Belediyesi, Fusarium hastalığı nedeniyle bir dönem üretimi durma noktasına gelen coğrafi işaretli Kazan kavunu tohumlarını yerli üreticilere hibe etti. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Çiftçilerimizin tecrübesi ve belediyemizin desteğiyle, meşhur kavunumuzu eski ününe kavuşturacağız" dedi.

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi, Fusarium hastalığı nedeniyle bir dönem üretimi durma noktasına gelen coğrafi işaretli Kazan kavunu tohumlarını yerli üreticilere hibe etti. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Çiftçilerimizin tecrübesi ve belediyemizin desteğiyle, meşhur kavunumuzu eski ününe kavuşturacağız" dedi.

Kahramankazan Belediyesi, yerel kalkınma hamlesi kapsamında geleneksel tarım ürünlerini yeniden canlandırmaya devam ediyor. Geçen yıl Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çalışmalar sonucunda tohumları çoğaltılan ve ilk hasadı başarıyla gerçekleştirilen meşhur Kazan kavunu, bu yıl çok daha geniş bir alanda üretilecek.

Kumpınar Kültür Merkezi'nde yerli çiftçilerle buluşan Çırpanoğlu, ilçenin tarımsal kimliğini güçlendirecek stratejik adımları paylaştı. Toplantıda, meşhur kara kavunun yeniden tezgahlardaki yerini alması için hazırlanan yol haritası masaya yatırıldı. Çırpanoğlu, üreticilere tohum hibesi desteği sağlayarak yerli üretimin teşvik edilmesi için kararlılık mesajı verdi.

Sekiz mahallede üretim denemeleri başlıyor

Kavun üretiminde verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Çırpanoğlu, bu yıl Tekke, Orhaniye, Karalar, Soğulcak, Kılıçlar, Ahi, Güvenç ve Fethiye mahallelerini pilot bölge olarak belirlediklerini dile getirdi. Çırpanoğlu toprak yapısı ve iklim şartlarına göre seçilen bu mahallelerde yapılacak deneme ekimleriyle, yüksek rekolteli ve hastalıklara dirençli bir hasat dönemi geçirileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Çırpanoğlu, toplantıda Kazan kavunu üretimini canlandırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eski Kazan ruhunu yansıtan en önemli simgelerimizden biri olan Kazan kavununu yeniden tarıma kazandırmak ve bu eşsiz lezzeti Türkiye'nin gastronomi haritasına kalıcı olarak işlemek öncelikli hedefimizdir. Çiftçilerimizin tecrübesi ve belediyemizin desteğiyle, meşhur kavunumuzu eski ününe kavuşturacağız. Nasipse, bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Gastronomi ve Kavurma Festivali'nde, bu toprakların bereketini binlerce misafirimizle paylaşacağız. Kahramankazan, tarım ve hayvancılığın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'ın Coğrafi İşaretli Kavunu Yeniden Toprakla Buluşuyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kahramankazan'ın Coğrafi İşaretli Kavunu Yeniden Toprakla Buluşuyor - Son Dakika
