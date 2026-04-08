Kahramankazan Belediye Spor Kulübü Sporcularından Türkiye Üçüncülüğü

08.04.2026 10:14  Güncelleme: 10:51
Kahramankazan Belediye Spor Kulübü sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Premier Ligi'nde kata kategorisinde takım halinde bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

İstanbul Ümraniye'de 3-4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşen turnuvada, Kahramankazanlı sporcular önemli başarılar elde etti. Yoğun rekabete sahne olan organizasyonda mindere çıkan Kahramankazan Belediye Spor Kulübü sporcuları; Mustafa Can Ezer, Muhammed Eren Sarı, Yusuf Sami Kabak ve Emir Fethi Akdemir, sergiledikleri performansla Ümit-Genç Erkekler kata kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Genç sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İstanbul'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Premier Ligi'nde gösterdikleri üstün gayret ve elde ettikleri Türkiye üçüncülüğü başarısı dolayısıyla sporcularımız Mustafa Can Ezer, Muhammed Eren Sarı, Yusuf Sami Kabak ve Emir Fethi Akdemir evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Kahramankazan Belediye Spor Kulübümüz bünyesinde yetişen gençlerimizin, ülkemizin en prestijli turnuvalarından birinde kürsüye çıkması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımızı yetiştiren kıymetli antrenörlerimize ve onlara her zaman destek olan ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyor, ilçemizin adını gururla taşıyan tüm sporcularımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım

11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
