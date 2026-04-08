Kahramankazan Belediye Spor Kulübü Sporcularından Türkiye Üçüncülüğü

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Spor Kulübü sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Premier Ligi kata kategorisinde takım halinde bronz madalya kazanarak, büyük bir başarı elde etti.

İstanbul Ümraniye'de 3-4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşen turnuvada, Kahramankazanlı sporcular önemli başarılar elde etti. Yoğun rekabete sahne olan organizasyonda mindere çıkan Kahramankazan Belediye Spor Kulübü sporcuları; Mustafa Can Ezer, Muhammed Eren Sarı, Yusuf Sami Kabak ve Emir Fethi Akdemir, sergiledikleri performansla Ümit-Genç Erkekler kata kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Genç sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İstanbul'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Premier Ligi'nde gösterdikleri üstün gayret ve elde ettikleri Türkiye üçüncülüğü başarısı dolayısıyla sporcularımız Mustafa Can Ezer, Muhammed Eren Sarı, Yusuf Sami Kabak ve Emir Fethi Akdemir evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Kahramankazan Belediye Spor Kulübümüz bünyesinde yetişen gençlerimizin, ülkemizin en prestijli turnuvalarından birinde kürsüye çıkması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımızı yetiştiren kıymetli antrenörlerimize ve onlara her zaman destek olan ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyor, ilçemizin adını gururla taşıyan tüm sporcularımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."