Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ağustos Fuarı'nı Yeniden Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ağustos Fuarı'nı Yeniden Hayata Geçiriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 20 yıl aradan sonra Geleneksel Ağustos Fuarı'nı tekrar düzenleyeceğini duyurdu. 9-31 Ağustos tarihleri arasında KAFUM Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilecek fuar, yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme - içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuarın yeniden yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek tüm vatandaşları fuara davet etti.

23.07.2024 14:25
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı"nı yeniden hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAFUM Atatürk Parkı'nda 9-31 Ağustos'ta düzenlenecek olan fuarda yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme - içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlarla buluşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuar hazırlıklarının hızla sürdüğünü belirterek, 20 yıl aranın ardından yeniden fuarın yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görgel, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ımızın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Geleneksel Ağustos Fuarı'nı, 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 9 - 31 Ağustos tarihleri arasında KAFUM Atatürk Parkı'nda düzenlemeyi planladığımız fuarda, yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme - içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşacak. Vatandaşlarımız fuarda çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirirken bir yandan da anılarını tazeleme fırsatı bulacak. 9 Ağustos Cuma günü açılışımızı gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı şimdiden fuarımıza davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ağustos Fuarı'nı Yeniden Hayata Geçiriyor - Son Dakika

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