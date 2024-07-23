Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ağustos Fuarı'nı Yeniden Hayata Geçiriyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı"nı yeniden hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAFUM Atatürk Parkı'nda 9-31 Ağustos'ta düzenlenecek olan fuarda yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme - içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlarla buluşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuar hazırlıklarının hızla sürdüğünü belirterek, 20 yıl aranın ardından yeniden fuarın yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görgel, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ımızın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Geleneksel Ağustos Fuarı'nı, 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 9 - 31 Ağustos tarihleri arasında KAFUM Atatürk Parkı'nda düzenlemeyi planladığımız fuarda, yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme - içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşacak. Vatandaşlarımız fuarda çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirirken bir yandan da anılarını tazeleme fırsatı bulacak. 9 Ağustos Cuma günü açılışımızı gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı şimdiden fuarımıza davet ediyoruz."