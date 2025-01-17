Kahramanmaraş Deprem Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş Deprem Davası

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Penta Park Sitesi'nin sanıkları yargılandığı duruşma devam etti.

17.01.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi'nin 1. ve 3'üncü blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, tutuksuz sanık M.B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Başkır, binada kaçak kat yapılmadığını ve yapının inşasında yasal düzenlemelere uygun hareket ettiklerini savundu.

Başkır, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Burası 5 bloktan oluşmaktadır, müteahhiti bir şirkettir, biz buranın görevlileriyiz ve herkese mesleğine göre burada görevlendirme yapılmıştır. Bu binalar 12 katlıdır ve biz 12 kata göre ruhsat aldık. Biz bu binayı yaparken kaçak katımız kesinlikle yoktur. Yaşadığımız depreme 'asrın felaketi' diyorlar ama çok şiddetli bir depremdi ve bu depremin etkisini hepimiz biliyoruz. Binanın yıkılmasına neden olan durum zeminidir. Türkiye'de 8 defa deprem yönetmeliği değişmiştir ama bu yeterli olamamıştır. Bizdeki bu depremlerin bu kadar yıkıma neden olmasının nedeni bilim insanlarının dinlenmemesidir. Bir gün suçsuz olduğumuz ortaya çıkacaktır."

Tutuklu sanık Özcan Çakmak da binanın altında bulunan bankaların yıkıma etkisinin olduğunu iddia etti.

Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevinde olduğumuz için bilirkişi raporu elimize geçmedi. Bankaların yaptığı tadilat bizde de mevcut, merdiven yeri kırılmıştır, eski merdiven yeri kapatılmıştır. Aşağıda müdür için ve bay-bayan tuvaleti yapılmıştır. Kirişlerin delinmesi ve bunların hepsi esaslı tadilatlar olunca ruhsata tabidir ve bunların hiçbirinde ruhsat yoktur. Biz görmedik ama detaylı tadilat yapıldığını duyduk."

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş Depremi, Politika, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Deprem Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
19:36 Katliamları böyle savunmuş Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı
18:43 Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak
18:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li başkandan ’Erdoğan’ pankartı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 23:14:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Deprem Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.