Kahramanmaraş Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Deprem Davası Devam Ediyor

Melike Hanım Apartmanı davasında sanıkların yargılanması 3 Ocak 2025'e ertelendi.

13.12.2024 16:49
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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.B'nin katılmadığı duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık S.O, binaya ilişkin yeni bilirkişi heyetince hazırlanan raporda birden çok tutarsızlık olduğunu ileri sürdü.

Pamukkale Üniversitesince yeni raporun gerekli analizlerin yapılmadan hazırlandığını savunan S.O, depremlerin şiddetinin binanın yıkımında ciddi rol oynadığını düşündüğünü aktardı.

Sanığın avukatı Ecenaz Kapudere ise yeni raporu kabul etmediklerini, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık A.B'nin avukatı Turan Cihad Akben de yeni rapora itiraz ettiklerini ifade etti.

Müvekkilinin sadece arsa sahibi olduğunu savunan Akben, bu nedenle müvekkilinin adli kontrolünün kaldırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ocak 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Deprem Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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