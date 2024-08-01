Kahramanmaraş depremi afetzedelerine 111 milyar lira yardım yapıldı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan paradan 111 milyar 627 milyon 842 bin 186 liranın barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bağış hesabında toplanan 138 milyar 844 milyon 424 bin 939 liranın, 111 milyar 627 milyon 842 bin 186 lirası, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldı.

Afetzedelere harcanan miktarın 59 milyar 714 milyon 726 bin 500 lirasını nakdi yardımlar, 51 milyar 913 milyon 115 bin 686 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.