Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Ampute Rehabilitasyonu Sempozyumu

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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Deprem Gerçeği ve Ampute Rehabilitasyonu Sempozyumu' gerçekleştirildi.

Sempozyuma, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Hastane Başhekimi Engin Koyuncu ve çok sayıda ortez-protez teknisyeni katıldı. Sempozyumda, Türkiye'deki deprem gerçeği, ampute rehabilitasyonu ve ampute hastalarda görülen tıbbi problemler görüşüldü. Sempozyuma yönelik açıklamalarda bulunan Ankara Gaziler ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Engin Koyuncu, "Bu sempozyuma deprem bölgesindeki 13 ilde görev yapan 30 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi katılıyor. Sempozyumda deprem gerçeğini konuştuk. Bundan sonraki oturumlarda ise ampute rehabilitasyonunda protez yapım süreçleri, protezlerle birlikte hastaların eğitimleri, protezlerin tanıtılması şeklinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerimize bilgi aktarımı paylaşımı olacak. Bu kapsamda ampute rehabilitasyonu yani uzuv kaybının rehabilitasyonunu topluca bir ele almak istiyoruz ve deprem gerçeğini tekrar hatırlatmak istiyoruz" dedi.

'HASTALARIMIZ, ORTEZ-PROTEZ HİZMETLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIYOR'

Hastanenin 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi olarak kurulduğunu belirten Koyuncu, "Kahraman gazilerimizin o dönemdeki rehabilitasyon ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuştuk. O dönem operasyonlarda yaralanan çok sayıda gazimiz olduğu için hastanemiz bünyesinde bir ortez-protez yapımı uygulama merkezi kurulmuş. Bu ortez-protez yapımı uygulama merkezi olarak ülkemizdeki tek kamu merkeziyiz. Bu konuda, hem ortez-protez merkezimiz hem de fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniği olarak çok fazla deneyimimiz var; ampute rehabilitasyonu, uzuv kaybı rehabilitasyonu, kırık sinir yaralanması, omurilik yaralanması, beyin hasarı rehabilitasyonu konusunda. Kahraman gazilerimiz için yapılan bu merkezde bu uzuv kaybı, ampute rehabilitasyonu için deneyimimizi tüm Türkiye'ye ve herkesin faydasına sunmak istiyoruz. Deprem sürecinde ise depremden kaynaklanan yaralanmalara bağlı olarak protez ihtiyacı, ortez ihtiyacı olan hastalarımıza tüm ortez ve protezlerin ücretsiz olarak karşılanması amacıyla Resmi Gazete'de bir karar yayımlandı. Bu karar gereğince de ülkemizdeki 19 hastanede bu ortez protezleri reçetelendirme, sağlık raporu çıkarma ve bu protezlerin temini ve uygulamasıyla görevlendirildik. Şu aşamada da yine hem protezlerin yapımı veya eğitimi devam eden hastalarımız bulunmakta olduğu gibi hem de aradan uzun bir süre geçtiği için bu protezlerde çeşitli yıpranmalar, yenilenme gerekliliği de doğmakta. Yine depremzede hastalarımız da bu hizmetlere ücretsiz bir şekilde ulaşıyor. Bu şekilde depremin yaralarını üstümüze düşen biçimde gidermeye çalışmaktayız" diye konuştu.