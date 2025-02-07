Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Ampute Rehabilitasyonu Sempozyumu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Ampute Rehabilitasyonu Sempozyumu

Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Ampute Rehabilitasyonu Sempozyumu

Ankara Gaziler Hastanesi'nde düzenlenen sempozyumda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ampute hastalarının rehabilitasyonu ele alındı. Uzman hekimler, deprem sonrası yaşanan yaralanmalar ve ortez-protez hizmetlerinin ücretsiz sağlanması konularında bilgilendirme yaptı.

07.02.2025 19:21  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Deprem Gerçeği ve Ampute Rehabilitasyonu Sempozyumu' gerçekleştirildi.

Sempozyuma, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Hastane Başhekimi Engin Koyuncu ve çok sayıda ortez-protez teknisyeni katıldı. Sempozyumda, Türkiye'deki deprem gerçeği, ampute rehabilitasyonu ve ampute hastalarda görülen tıbbi problemler görüşüldü. Sempozyuma yönelik açıklamalarda bulunan Ankara Gaziler ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Engin Koyuncu, "Bu sempozyuma deprem bölgesindeki 13 ilde görev yapan 30 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi katılıyor. Sempozyumda deprem gerçeğini konuştuk. Bundan sonraki oturumlarda ise ampute rehabilitasyonunda protez yapım süreçleri, protezlerle birlikte hastaların eğitimleri, protezlerin tanıtılması şeklinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerimize bilgi aktarımı paylaşımı olacak. Bu kapsamda ampute rehabilitasyonu yani uzuv kaybının rehabilitasyonunu topluca bir ele almak istiyoruz ve deprem gerçeğini tekrar hatırlatmak istiyoruz" dedi.

'HASTALARIMIZ, ORTEZ-PROTEZ HİZMETLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIYOR'

Hastanenin 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi olarak kurulduğunu belirten Koyuncu, "Kahraman gazilerimizin o dönemdeki rehabilitasyon ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuştuk. O dönem operasyonlarda yaralanan çok sayıda gazimiz olduğu için hastanemiz bünyesinde bir ortez-protez yapımı uygulama merkezi kurulmuş. Bu ortez-protez yapımı uygulama merkezi olarak ülkemizdeki tek kamu merkeziyiz. Bu konuda, hem ortez-protez merkezimiz hem de fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniği olarak çok fazla deneyimimiz var; ampute rehabilitasyonu, uzuv kaybı rehabilitasyonu, kırık sinir yaralanması, omurilik yaralanması, beyin hasarı rehabilitasyonu konusunda. Kahraman gazilerimiz için yapılan bu merkezde bu uzuv kaybı, ampute rehabilitasyonu için deneyimimizi tüm Türkiye'ye ve herkesin faydasına sunmak istiyoruz. Deprem sürecinde ise depremden kaynaklanan yaralanmalara bağlı olarak protez ihtiyacı, ortez ihtiyacı olan hastalarımıza tüm ortez ve protezlerin ücretsiz olarak karşılanması amacıyla Resmi Gazete'de bir karar yayımlandı. Bu karar gereğince de ülkemizdeki 19 hastanede bu ortez protezleri reçetelendirme, sağlık raporu çıkarma ve bu protezlerin temini ve uygulamasıyla görevlendirildik. Şu aşamada da yine hem protezlerin yapımı veya eğitimi devam eden hastalarımız bulunmakta olduğu gibi hem de aradan uzun bir süre geçtiği için bu protezlerde çeşitli yıpranmalar, yenilenme gerekliliği de doğmakta. Yine depremzede hastalarımız da bu hizmetlere ücretsiz bir şekilde ulaşıyor. Bu şekilde depremin yaralarını üstümüze düşen biçimde gidermeye çalışmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Hastane, Güncel, Ankara, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Ampute Rehabilitasyonu Sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:17:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Depreminin İkinci Yıldönümünde Ampute Rehabilitasyonu Sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.