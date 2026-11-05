Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 13 yıl 9 ay hapis cezası olan hükümlü cezaevine girdi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 13 yıl 9 ay hapis cezası olan hükümlü cezaevine girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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