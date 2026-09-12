Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda ziraat alanındaki yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 32 personel sevk edildi; soğutma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dereli Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 32 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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