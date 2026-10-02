Kahramanmaraş Göksun\'da otomobil köprüden düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Göksun'da otomobil köprüden düştü, 2 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Göksun'da otomobil, Göksun Çayı üzerindeki köprüden düştü. Ekipler, araçtaki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; cenazeler otopsi için Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Y.F. (45) yönetimindeki 46 ALG 201 plakalı otomobil, eski Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Elmalı Kavşağı yakınlarında Göksun Çayı üzerindeki köprüden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ile araçtaki dayısı C.Ç'nin (56) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
C.Ç'nin Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
Cenazeler, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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