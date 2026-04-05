Kahramanmaraş’ın İstiklal Madalyası 101 Yaşında

Kurtuluş Savaşı'nda sergilediği topyekun direnişle tarihe geçen Kahramanmaraş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından tüm şehir halkına verilen İstiklal madalyasını 101 yıldır ilk günkü gururla ve titizlikle muhafaza ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 21 Ocak 1920-11 Şubat 1920 arasında kurtuluş mücadelesi vererek şehri Fransız işgalinden kurtaran halkın kahramanlığı dolayısıyla Maraş, 5 Nisan 1925'te kırmızı şeritli İstiklal madalyası ile ödüllendirildi.

Kurtuluş Savaşı sonrasında TBMM'den gelen "Şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların bildirilmesi" şeklindeki yazı üzerine toplanan şehrin ileri gelenlerinin "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur" cevabı üzerine TBMM, madalyayı fertlere değil bütün şehir halkına verme kararı aldı.

Özenle muhafaza ediliyor

TBMM tarafından verilen "Kahraman" ünvanıyla ilgili berat ve İstiklal madalyası, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in makamındaki özel hazırlanmış çelik kasada korunuyor.

Uzaktan kumandayla çalışan kasadan çıkarılan madalya ve berat, devlet büyüklerinin ziyaretinde ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sergileniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, AA muhabirine, 1925 yılında kente verilen madalyanın belediyenin makam katında oluşturulan çelik kasada özenle muhafaza edildiğini, madalyanın her yıl 12 Şubat'taki kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Türk bayrağına toka edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı sırasında sergilediği Milli Mücadele ruhunun emsalsiz bir destan ile sonuçlandığını anlatan Görgel, Fransız işgalini bertaraf etmiş bir şehrin evladı olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Görgel, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ı anlamak için gerçekten Milli Mücadele dönemindeki o kahramanlığı idrak etmek lazım. Çocukluğumuzdan beri gerçekten bu ruhla büyüdük. Kahramanmaraş 22 gün 22 gece süren o mücadele sonucunda kendi kendini kurtarmış ve hatta sonrasında da ülkenin birçok noktasında sergilemiş olduğu bu kahramanlığa devam etmiş. Allah'a şükürler olsun o mücadeleden alnımızın akıyla çıkmamıza vesile olmuş bir şehir. Devletimiz Kahramanmaraş'ımızı İstiklal madalyasıyla şereflendirmiş. Allah'a şükürler olsun. Belediyemizde İstiklal madalyamızın emanetine sahip çıkıyoruz. İnşallah yüzyıllar boyunca bu emanete sahip çıkma şerefine nail olacağız."

Havacılık ve savunma sanayisinde öne çıkıyor

Görgel, bugün çok daha güçlü bir Türkiye içerisinde öncü bir şehir olmak için de uğraş verdiklerine işaret ederek, kentin özellikle havacılık ve savunma sanayisinde önemli bir noktaya geldiğini vurguladı.

Şehirdeki yapıların "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğünü hatırlatan Görgel, şehrin tüm bileşenleri olarak büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizdi.

Madalyanın verilişinin 101. yılını idrak etmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Görgel, "Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadı ve buradan büyük bir sıçrama yapmamız gerekiyor. Hem şehircilik anlamında gerçekten önemli önemli işler yapmak lazım hem de şehrin sanayisinin daha da ileri gitmesi noktasında önemli işler yapmamız lazım. Kahramanmaraş inşallah uzay ve havacılık sanayi anlamında bundan sonra göğsümüzü kabartan üretimlerin gerçekleştiği belki Kahramankazan'dan sonra ikinci adres olacak. Biz bunun için çabalıyoruz açıkçası, hep beraber bunun heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.