Kahramanmaraş'ın kahraman hemşireleri: Depremde yoğun bakımdaki bebekleri böyle kurtardılar - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın kahraman hemşireleri: Depremde yoğun bakımdaki bebekleri böyle kurtardılar

Kahramanmaraş'ın Özel Sular Akademi Hastanesi'nde çalışan hemşireler, 6 Şubat depremlerinde yoğun bakımdaki bebekleri sallanan binadan battaniyelere sarıp kucaklarına alarak kurtardılar. Hastanede düzenlenen iftar programında, depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatim duası yapıldı.

05.04.2024 19:25  Güncelleme: 20:14
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Kahramanmaraş'ın kahraman hemşireleri: Depremde yoğun bakımdaki bebekleri böyle kurtardılar

Sular, "Sizler birer sağlığın kahramanısınız"

Özel Sular Akademi Hastanesi'nin çalışanları iftarda buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Özel Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, "Deprem sonrasında kamera kayıtlarını izlediğimizde kardeşlerimizin yoğun bakımlarda, koridorlarda nasıl koştuğunu bir izleseniz, maddi karşılığı olmayan bir şey. Hemşireler sallanan bina içinde çocukları battaniyelere alıp aşağı yukarı taşıdıklarını gördüm. Kimse binalara giremezken bizim arkadaşlarımız defalarca artık binalara girdi. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizler birer sağlığın kahramanısınız" dedi. Deprem anında hemşirelerin yoğun bakımdaki bebekleri kurtarma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

11 Ayın Sultanı Ramazan nedeniyle düzenlenen iftar programında buluşan Sular Akademi Hastanesi ve çalışanları iftarını hep birlikte yaptı. Kahramanmaraş merkezli meydan gelen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 11 sağlık çalışanı adına hatim duası yapıldı.

Daha sonra kürsüye gelerek konuşma yapan Özel Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, "Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Geçen yıl zor ve acılı bir deprem dönemi geçirdik. Burada sizlerle bir araya gelerek yaralarımızı sizlerle beraber sararak geleceğe doğru yolumuza devam edeceğiz. Depremde kaybettiğimiz 11 sağlık çalışanı şehidimiz olmak üzere, 11 ildeki deprem şehitlerine Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizler çok önemli sağlık görevi yapıyoruz. Herkes o deprem sabahı, ailelerini güvenli yere götürüp yanlarında bekleme gayretinde iken eşlerinizi ve ailelerinizi bırakarak hastanelerinize koştunuz. Bu çok anlamlı ve özel bir şey. O sabah vatan hastanesinde aşağı yukarı personel ve hastalarımız olarak 150 kişi vardı. Akademi hastanesinde 250 civarında kişi vardı. Bizim gruba ait olan otelde 80 kişi vardı. Dolayısı ile bizim çatımız altında o sabah 500'e yakın misafirimiz vardı. Çok şükür ki, hiçbir binamızda çökme olmayıp hiçbir misafirimiz de göçük altında kalmadı bunun için her gün Allah'a şükrediyoruz. Depremde hasar almamış akademi hastanemizi hızlı bir şekilde faaliyete sizlerin sayesinde geçirerek yine hizmetimize devam ettirmeye başladık. Deprem sonrasında kamera kayıtlarını izlediğimizde kardeşlerimizin yoğun bakımlarda, koridorlarda nasıl koştuğunu bir izleseniz, maddi karşılığı olmayan bir şey. Hemşireler sallanan bina içinde çocukları battaniyelere alıp aşağı yukarı taşıdıklarını gördüm. Kimse binalara giremezken bizim arkadaşlarımız defalarca artık binalara girdi. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizler birer sağlığın kahramanısınız" diye konuştu.

Öte yandan hastanede 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, hemşirelerin bebekleri battaniyelere sarıp kucaklarına aldıktan sonra koşarak aşağı indikleri görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın kahraman hemşireleri: Depremde yoğun bakımdaki bebekleri böyle kurtardılar - Son Dakika

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