Kahramanmaraş'ta 5.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD ve ilgili kurumlar saha taramalarına devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

07.09.2024 10:39
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'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

YERLİKAYA VE KURUM'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 5.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 5.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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