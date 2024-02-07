Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi\'nde Deprem ve Mekan Sempozyumu Başladı

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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası İstiklal Sempozyumu" başladı.

EXPO 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi Konferans Salonu'nda "Deprem ve Mekan" temalı sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, açılışta, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, sempozyumun konusunu "Deprem ve Mekan" olarak seçtiklerini söyledi.

Deprem konusunun bilimsel olarak masaya yatırılması gerektiğini anlatan Bakan, şöyle konuştu:

"Geçmiş depremlerden hangi dersler çıkarabiliriz? Geleceğin inşası ve ihyası anlamında acaba bilimsel veriler neler gösteriyor? Tanımlanacak stratejilerde ve alınacak politik kararlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında bu sempozyumu önemsiyorum. 56 farklı üniversite ve 5 farklı ülkeden 123 seçilmiş ve kabul edilmiş bildiri sempozyumda sunulacak. 180 bilim insanı da sempozyumumuzda konuşmacı olarak yer alacak."

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de Türkiye'nin afet riski taşıyan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, bununla ilgili risk ve kriz yönetiminin büyük önem arz ettiğini, sempozyumun buna büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini ve yaşanılanların unutulamayacağını anlatan Kirişci, "Elbette yaşanılan her hadiseden mutlaka ders çıkarmamız gerekiyor. Biz sadece işin eleştiri kısmında kalırsak bunlar olmaz. Mutlaka çözümleri de ortaya koymamız gerekiyor. Bu yıl ilki düzenlenen ve sürdürülebilir olmasını temenni ettiğimiz bu etkinliğe katılımlarıyla alın ve akıl teri dökecek olan bilim insanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, AFAD İl Müdürü Tayfun Teymur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Hikmet Gümüşer'in konuşmacı olarak yer aldığı oturuma geçildi.

İki gün devam edecek sempozyum, yarın akşam düzenlenecek gala yemeğiyle sona erecek.