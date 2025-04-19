Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç: Çiftçilere Su Verilmediği İçin Tarlanlar Kuruyor

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kartalkaya Barajı'nda bulunan 70 milyon metreküpten fazla suyun çiftçilere verilmediğini bu nedenle buğday tarlalarının kuruduğunu söyledi. Öztunç, "O kadar insanın emeği bitti. O kadar yuva cenaze evine dönecek. Gaziantep'te parklar, bahçeler sulanacak ama Kahramanmaraş ovasında ürün tarlada kalacak öyle mi? Fatma Şahin'i üzmeyelim ama Maraş çiftçisi ölsün öyle mi" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Barajında yaptığı açıklamada, don olayından etkilenen vatandaşlara destek verilmesi gerektiğini, buğdayın da susuz kaldığını ve barajdan çiftçiye su verilmesi gerektiğini söyledi. Suyun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini iddia eden Öztunç, "Kahramanmaraş'ın bürokrasisi korkmayın bu kadar Fatma Şahin'den" diye konuştu.

Öztunç, şunları söyledi:

"Don olayından sonra bakıyorsunuz ÇKS'ye kayıtlı mı, TARSİM var mı... TARSİM dediğin sigortadan dünyanın parasını alıyorsun çiftçi nasıl TARSİM yaptırsın? Meclis'te komisyon kuruldu, bu komisyon önümüzdeki yıllarda bu iş olursa ne yapacağız onun için kuruldu. O yüzden Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarttı ve dedi ki; 'ÇKS'ye kayıtlı.' Hayır... ÇKS'ye kayıtlı kayıtsız bir defaya mahsus olarak bu bölgede çiftçinin zararı karşılanmalıdır.

Pazarcık'ta üzerinde bulunduğumuz barajda bana verilen bilgiye göre 70-75 milyon arasında su var. Geçtiğimiz yılda bu kadar su varken su verildi çiftçiye. Bu yıl niye vermiyorsunuz? Bu çiftçi niye mağdur ediliyor? Neden çiftçiye buğday için tek bir defa su vermiyorsunuz? Buğday 10- 15 gün içinde sulanmazsa bitti. O kadar insanın emeği bitti. O kadar yuva cenaze evine dönecek. Gaziantep'te parklar, bahçeler sulanacak ama Kahramanmaraş ovasında ürün tarlada kalacak öyle mi? Fatma Şahin'i üzmeyelim ama Maraş çiftçisi ölsün öyle mi? Kahramanmaraş'ın bürokrasisi korkmayın bu kadar Fatma Şahin'den. "

Depremden zarar gören Kahramanmaraş çiftçisinin su olduğu halde susuz bırakıldığını ifade eden Ali Öztunç, "Eğer bu su verilmezse çiftçiyle birlikte yolları kapatırız" dedi.