Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç: Çiftçilere Su Verilmediği İçin Tarlanlar Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç: Çiftçilere Su Verilmediği İçin Tarlanlar Kuruyor

Geniş Video İzle

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kartalkaya Barajı'ndaki 70 milyon metreküp suyun çiftçilere verilmediğini belirterek, bu durumun buğday tarlalarının kurumasına sebep olduğunu ifade etti ve yetkililere seslendi.

19.04.2025 17:40  Güncelleme: 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kartalkaya Barajı'nda bulunan 70 milyon metreküpten fazla suyun çiftçilere verilmediğini bu nedenle buğday tarlalarının kuruduğunu söyledi. Öztunç, "O kadar insanın emeği bitti. O kadar yuva cenaze evine dönecek. Gaziantep'te parklar, bahçeler sulanacak ama Kahramanmaraş ovasında ürün tarlada kalacak öyle mi? Fatma Şahin'i üzmeyelim ama Maraş çiftçisi ölsün öyle mi" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Barajında yaptığı açıklamada, don olayından etkilenen vatandaşlara destek verilmesi gerektiğini, buğdayın da susuz kaldığını ve barajdan çiftçiye su verilmesi gerektiğini söyledi. Suyun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini iddia eden Öztunç, "Kahramanmaraş'ın bürokrasisi korkmayın bu kadar Fatma Şahin'den" diye konuştu.

Öztunç, şunları söyledi:

"Don olayından sonra bakıyorsunuz ÇKS'ye kayıtlı mı, TARSİM var mı... TARSİM dediğin sigortadan dünyanın parasını alıyorsun çiftçi nasıl TARSİM yaptırsın? Meclis'te komisyon kuruldu, bu komisyon önümüzdeki yıllarda bu iş olursa ne yapacağız onun için kuruldu. O yüzden Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarttı ve dedi ki; 'ÇKS'ye kayıtlı.' Hayır... ÇKS'ye kayıtlı kayıtsız bir defaya mahsus olarak bu bölgede çiftçinin zararı karşılanmalıdır.

Pazarcık'ta üzerinde bulunduğumuz barajda bana verilen bilgiye göre 70-75 milyon arasında su var. Geçtiğimiz yılda bu kadar su varken su verildi çiftçiye. Bu yıl niye vermiyorsunuz? Bu çiftçi niye mağdur ediliyor? Neden çiftçiye buğday için tek bir defa su vermiyorsunuz? Buğday 10- 15 gün içinde sulanmazsa bitti. O kadar insanın emeği bitti. O kadar yuva cenaze evine dönecek. Gaziantep'te parklar, bahçeler sulanacak ama Kahramanmaraş ovasında ürün tarlada kalacak öyle mi? Fatma Şahin'i üzmeyelim ama Maraş çiftçisi ölsün öyle mi? Kahramanmaraş'ın bürokrasisi korkmayın bu kadar Fatma Şahin'den. "

Depremden zarar gören Kahramanmaraş çiftçisinin su olduğu halde susuz bırakıldığını ifade eden Ali Öztunç, "Eğer bu su verilmezse çiftçiyle birlikte yolları kapatırız" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Milletvekili, Kartalkaya, Ali Öztunç, Çiftçilik, Politika, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç: Çiftçilere Su Verilmediği İçin Tarlanlar Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 07:53:57. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç: Çiftçilere Su Verilmediği İçin Tarlanlar Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement