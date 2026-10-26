Kahramanmaraş Onikişubat'ta inşaatta 26 yaşındaki erkeğin öldüğü belirlendi

Kahramanmaraş Onikişubat'ta inşaatta 26 yaşındaki erkeğin öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir inşaatta hareketsiz yatan kişiyi gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri 26 yaşındaki erkeğin öldüğünü belirledi; ceset, savcı incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
M.G'ye (26) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.???????
Kaynak: AA
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