Kahramanmaraş Onikişubat'ta silahlı saldırıda iki kadın hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara şüpheli M.Ç. tarafından silahla ateş açıldı. H.P. ve D.Ç. hastaneye kaldırılırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri polise yakalanan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalarda yardımcı olacak.
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.
Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, şüpheli M.Ç. tarafından silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan H.P. ile D.Ç., sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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