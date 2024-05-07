Kahramanmaraş Pazarcık'ta İçme Suyu İshale Hattı Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş Pazarcık'ta İçme Suyu İshale Hattı Yenileniyor

Kahramanmaraş Pazarcık\'ta İçme Suyu İshale Hattı Yenileniyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde içme suyu ishale hattının yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında Pazarcık'taki 12 kilometrelik isale hattı yenilenerek, 2 içme suyu deposu ve içme suyu arıtma tesisi yapılacak. Projenin yüzde 50 tamamlanma seviyesine ulaşıldığı belirtilirken, bu yatırımın Pazarcık ilçesinin içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getireceği ifade edildi.

07.05.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde içme suyu ishale hattının yenilenmesi çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında Pazarcık'taki 12 kilometrelik isale hattı yenilenerek, 2 içme suyu deposu ve içme suyu arıtma tesisi yapılacak.

Pazarcık ilçesinin içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getireceklerini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 300 milyon proje bedeli olan yatırımda yüzde 50 tamamlanma seviyesine ulaşıldığını kaydetti.

6 Şubat 2023 meydana gelen depremlerde kent genelindeki altyapının da hasar aldığına değinen Görgel, "Şehrimizin modern altyapıya kavuşması ve hasarın giderilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda Pazarcık ilçemizde içme suyu sorununun çözümü için Düzbağ İçme Suyu Projesini başlatmıştık. İlçemize 12 kilometre isale hattı, içme suyu arıtma tesisi ve depolar inşa ediyoruz. 300 milyon liralık yatırımımızda şu an tamamlanma yüzde 50 seviyelerine geldi. İnşallah bu yatırımımızı hızlıca tamamlayarak Pazarcık ilçemizin içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Düzbağ, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Pazarcık'ta İçme Suyu İshale Hattı Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:30 Müteahhitin söz verdiği daireleri alamayan aile, binayı yakmaya çalıştı Müteahhitin söz verdiği daireleri alamayan aile, binayı yakmaya çalıştı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:48 Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:43:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık'ta İçme Suyu İshale Hattı Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement