Kahramanmaraş Saldırısına İthafen Cenaze Namazları
Kahramanmaraş Saldırısına İthafen Cenaze Namazları
17.04.2026 15:12
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Bilecik ve Kütahya'da gıyabi namaz kılındı.

Kahramanmaraş'ta bir okula yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi için Bilecik ve Kütahya'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi'nde, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilciliğince organize edilen programda, saldırıda yaşamını yitirenler için cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Selöz, namazdan sonra yaptığı konuşmada, saldırıda hayatını kaybedenlerin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Selöz, şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerimiz her türlü tedbiri alıyor. Onlardan Allah razı olsun. Eğitimciler olarak pazartesi günü çok daha büyük bir şevk, motivasyon ve aşkla okullarımızda öğrencilerimizi bekliyor olacağız. Öğretmenimize ve yavrularımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Cenazeye, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi'nin düzenlediği program kapsamında bir araya gelen eğitimciler, Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sendikanın Şube Başkanı Fatih Köse, namazın ardından yaptığı açıklamada, saldırıda ölenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi.

Şiddete karşı çok yönlü bazı tedbirlerin alındığını ve yenilerinin de alınacağını anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Devletimizin dijital bataklıkların kurutulması için verdiği mücadeleyi destekliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Eğitim çalışanları olarak bizler, çocuklarımızı ve okullarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Her zamankinden çok daha büyük bir coşku ve istekle okullarımızda görevimizin başında olacağız. Okullarımıza sahip çıkmaya şer odaklarının kirli oyunları karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Kütahya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

